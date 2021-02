Fotos íntimas de Arthur antes do BBB 2021 repercutem por causa do “tamanho”

Arthur Picoli, participante do BBB 2021, teve duas novas supostas fotos íntimas vazadas nas redes sociais. Desta vez, ele aparece de cueca em frente ao espelho.

Em uma das imagens, ele chega a mostrar o rosto na selfie, enquanto na outra, foca apenas no corpo e no volume por baixo da peça íntima.

Em ambas, os fãs rasgaram elogios ao seu porte físico, mas alguns se mostraram decepcionados e disseram que “esperavam mais” dele.

“Pelo visto a banana é nanica e não pacovã”, apontou um internauta. Mas outros discordaram. “A Carla Diaz está muito bem servida”, disparou outro.

“Não é pequeno. Por ele ser muito malhado, da a sensação de ser menor. Se ele fosse magrelo não ficaria desproporcional”, explicou mais um.

Vale lembrar que Anitta já chegou a dar em cima de Arthur aqui fora e revelou sua suposta bissexualidade, mas acabou desistindo após uma atitude dele.

Em um post no Instagram, o brother apareceu criticando Gilberto, após mandá-lo para o Paredão da semana passada, e a famosa não gostou nada.

“Não me chama mais no direct. Não podemos namorar porque você não gosta do meu novo melhor amigo”, disparou, sem papas na língua. Nos comentários, os fãs amaram a atitude.

“Certíssima, amigos primeiro e macho por último”, disse uma pessoa. “Perdeu o BBB e ainda perdeu Anitta, eu choraria”, debochou outra. “Tem gente que perde cada oportunidade na vida”, mais uma.

Ao falar sobre ele, Anitta revelou que muitas pessoas do Espírito Santo começaram a mandar mensagens dizendo que, por lá, todo mundo sabe que ele fica com rapazes.

Sem papas na língua, a funkeira disse que isso não é problema e ainda o convidou o participante do BBB 2021 para um ménage:

“Já recebi incontáveis mensagens falando que ele fica com homens e, no Espírito Santo, todo mundo sabe. Problema dele, se ele ficar com mulher também tá tudo ótimo. Eu também fico com homem e mulher. Todo mundo feliz. Isso é impedimento desde quando? Não consigo entender o pensamento dessas pessoas. A mulher pode ficar com os dois e homem não pode? Se ele pegar homens tá tudo ótimo também. É muito bem vindo”

Por fim, a cantora ousou ainda mais ao convidar um outro rapaz para a relação: “Se quiser chamar outro homem, chama também. A gente se diverte, todo mundo junto, faz um ratatá, um bem bolado…”.