Futebol do Acre: Náuas cancela início da pré-temporada após decreto

Com o início da sua pré-temporada visando a disputa do Campeonato Acreano-2021para o próximo dia 7 de fevereiro, no campo “B” da Federação de Futebol do Acre, a diretoria do Náuas, da cidade de Cruzeiro do Sul, resolveu comunicar nesta quinta-feira (5) o cancelamento do início dos trabalhos. O motivo da mudança na programação, segundo o presidente/técnico Zacarias Lopes, está ligado a publicação do decreto estadual de nº 7.849, que estabelece nova classificação de risco para a pandemia do novo coronavírus em todas as regiões do estado.

O Náuas contará nesta temporada contará com o reforço do empresário Romerson Silva, 39 anos. O gestor chega ao Cacique do Juruá com a missão de buscar recursos e gerir o departamento de futebol profissional do clube. Ramerson declarou ao ge que vai montar uma equipe com vários atletas jovens, sendo muitos deles com passagens por clubes de ponta do país como São Paulo, Corinthians, Santa Cruz-PE, Criciúma-SC, Ituano-SP e XV de Piracicaba-SP.

