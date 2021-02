Gladson pede apoio de Bittar, como relator do orçamento, para envio de recursos extras ao AC

Sempre em busca de recursos para o Acre, o governador Gladson Cameli recebeu o senador da República, Marcio Bittar, nesta quinta-feira, 11. O parlamentar é o relator do Orçamento da União para 2021 e está empenhado em destinar verbas federais extras ao estado.

Durante a reunião, o governador pontuou as principais áreas que precisam de investimento público. Enfrentando a pandemia do novo coronavírus há quase um ano, Cameli solicitou o aporte de recursos para a saúde, bem como para obras de infraestrutura.

“Aproveitei para apresentar ao senador Marcio Bittar os nossos projetos relacionados à área da saúde, sobretudo solicitar mais recursos para o custeio da nossa rede hospitalar no combate à pandemia. Também temos as nossas obras de infraestrutura, que são muito importantes para melhorar a vida da população, aquecer nossa economia e gerar emprego e renda”, argumentou.

Gladson aproveitou o encontro para agradecer a dedicação do senador Marcio Bittar e do apoio prestado por toda a bancada federal acreana ao governo do Estado. Para o gestor, a união de esforços é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Acre.

“O senador Marcio Bittar e os demais parlamentares federais não têm medido esforços para nos ajudar e eu tenho muito a agradecer a todos eles por este empenho. É de mãos dadas que vamos melhorar a vida das pessoas e criar as oportunidades que o nosso estado precisa para crescer”, enfatizou.

Por sua vez, Bittar colocou-se à disposição para alocar o máximo possível de recursos extras para o Acre. O senador explicou ainda que o orçamento de 2021 é atípico e cheio de desafios por conta dos efeitos provocados pela pandemia de Covid-19.

“Temos que resolver o problema do dinheiro da vacinação e o governo federal já se comprometeu em mais de R$ 100 bilhões para a aquisição das doses. Também temos que resolver a situação do auxílio que as pessoas ainda precisam do Estado”, observou.

Autor de um amplo projeto de revitalização do Igarapé São Francisco, o senador esclareceu que, muito em breve, a primeira parte dos recursos, cerca de R$ 100 milhões, será liberada pelo Ministério do Meio Ambiente. Um avanço histórico na recuperação do manancial e contenção de enchentes.

“Todos os projetos executivos e a parte burocrática foram muito bem encaminhados pelo governo do Estado e o Ministério do Meio Ambiente. Como relator do Orçamento, vou colocar mais R$ 100 milhões. Essa obra vai atender a questão ambiental, bem como a sua urbanização. Isso é um sonho e vamos conseguir acabar com o problema da enchente, enfrentado por milhares de pessoas e o próprio comércio”, declarou.

A reunião contou com a participação do secretário da Casa Civil, Flávio Silva, e do secretário adjunto de Educação, Moisés Diniz.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários