Governo garante assistência a famílias atingidas por nova enchente em Tarauacá

O governo do Estado do Acre confirmou nesta segunda-feira, 15, o envio de ajuda e assistência para famílias atingidas pelo novo transbordamento dos rios Muru e Tarauacá. Somente em 2021, esta é a segunda vez que o quarto maior município acreano sofre com a cheia dos mananciais.

Durante reunião que contou a participação da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Menezes, do deputado federal Jesus Sérgio Menezes, do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, e do subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, o chefe do Gabinete do Governador, José Messias, explicou que ficou acordado o encaminhamento de cestas básicas e kits com produtos de limpeza.

“Estamos fazendo tudo o que está ao alcance do governo para amenizar o sofrimento dessas famílias de Tarauacá. Essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli e, muito em breve, essa ajuda chegará até a cidade”, pontuou.

Outro importante auxílio será prestado pelo Corpo de Bombeiros durante o período de alagamento. “Estaremos apoiando as ações da prefeitura na retirada e organização das famílias que forem para os abrigos públicos”, declarou o coronel Charles Santos.

A prefeita Maria Lucinéia explicou as medidas adotadas em sua gestão no socorro aos atingidos pela inundação e aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria do governo estadual.

“Liguei ontem mesmo para o governador e, imediatamente, ele se propôs a nos ajudar. Graças a Deus, estamos conseguindo sair daqui com uma resposta positiva em relação ao envio de cestas básicas e kits de limpeza, que serão utilizados após a vazante das águas. Sabemos do grande desafio, mas a nossa vontade de trabalhar pela população de Tarauacá é muito maior”, disse.

O deputado federal Jesus Sérgio também destacou o apoio imediato do governo de Gladson Cameli à prefeitura do município. O parlamentar afirmou ainda que tem acompanhado de perto a situação das enchentes em todas as regiões do estado.

“A maior preocupação do governador e da prefeita é dar assistência às pessoas que estão desabrigadas. Como deputado, também me coloquei à disposição não só de Tarauacá, mas dos demais municípios que estão sofrendo com as fortes chuvas e cheia dos rios”, argumentou.

