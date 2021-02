Gracyanne Barbosa comemora volta de Belo para casa: “Meu Tudão está bem”

Marcelo Pires Vieira, mais conhecido como Belo , foi solto nesta quinta-feira (18). Em seu perfil no Instagram, Gracyanne Barbosa comemorou a volta do maridão para casa. “Sim, meu Tudão está em casa. Está tudo mais calmo e ele está bem”, escreveu ela no Instagram.

Na mesma rede social, a musa fitness agradeceu ao apoio de amigos e familiares. “Foi uma grande dor e hoje entendo, um pouco mais de perto, a dor e medo que muitos brasileiros têm de sair para trabalhar”, disse.

Nos stories do seu Instagram, a Gracyanne Barbosa ainda declarou que não pensa no curso da investigação, apenas sobre o marido estar de volta. “Não sei sobre os próximos capítulos, entrego na mão de Deus. E só em saber que tenho o apoio e carinho de vocês. Isso já conforta e muito”, encerrou.

belo mulher 2

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários