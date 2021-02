Há poucos dias do fim do prazo, Gladson garante convocação do cadastro de reserva da PM

O governador Gladson Cameli declarou ao ContilNet nesta quinta-feira (25) que vai cumprir a promessa e realizar a convocação dos mais de 450 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre. A medida deverá ser publicada em edição do Diário Oficial do Estado (DOE), provavelmente nesta sexta-feira (26).

Segundo informações repassadas pela comissão do Cadastro de Reserva do certame, o concurso deve vencer em fevereiro deste ano, o que preocupa os cerca de 450 aprovados. “Já estamos perto do último dia do mês e nada”, relatou John Enderson, um dos aprovados que aguardam a convocação.

Em contato com o chefe do executivo, ele contou que com base no edital, o artigo 16.7, cabe à administração “o direito de proceder às convocações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária”.

“Vou convocar amanhã”, garantiu o gestor.

Concurso da PM

O concurso da PM-AC foi lançado em março de 2017, com 250 vagas para o cargo de soldado combatente no nível médio e técnico.

A convocação dos aprovados de forma imediata foi uma das promessas de governo durante a campanha eleitoral. Em abril deste ano, 200 militares foram aprovados no concurso.

A validade do concurso da PM era de seis meses, a contar da divulgação do resultado final do certame, que ocorreu em junho de 2018. Porém, o prazo foi prorrogado por mais dois anos no mesmo mês, menos de dez dias depois.

