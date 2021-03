Horóscopo do mês: as previsões para todos os signos em março de 2021

Mês marca o início do Ano Novo astrológico, com muita energia e renovação; veja tudo!

O horóscopo de março é superimportante para a astrologia. No dia 20/3, o Sol entra no signo de Áries e dará início ao Ano Novo astrológico. Com isso, todas as energias começam a mudar e as previsões de 2021 efetivamente passam a valer.

O ano astral de 2021 é regido por Vênus e, como estamos imersos no ciclo de Saturno, os aprendizados continuam, mas desta vez, serão voltados para o amor e os relacionamentos – para todos os signos!

Você também pode ler seus trânsitos personalizados no Personare, e analisar suas tendências pessoais e dos trânsitos de Vênus na sua vida.

A seguir, veja o que os astros preveem para o seu signo em março de 2021. Para isso, confira, primeiro, as previsões para o seu Ascendente, conforme as regras dos horóscopos, e, depois, o que diz o seu Signo Solar.

Áries

Bem-vindo, março! Neste mês, o Sol entra no seu signo de Áries (dia 20/3). No dia seguinte, Vênus entra em Áries (21/3), intensificando a importância dada por arianas e arianos a questões afetivas.

Os dias 28 e 29 podem ser interessantíssimos para quem não está em um relacionamento, pois a oposição complementar da Lua Cheia em Libra sinaliza clima de sedução.

A partir do dia 4, Marte inaugura um novo movimento para Áries, que perdurará até o dia 24 de abril. Num sentido positivo, isso favorece mais determinação nos estudos e atividade intelectual intensa. No negativo, pode haver inclinação para discussões e agressividade, com risco de conflitos com irmãos, vizinhos e colegas de trabalho.

Atenção para amizades (novas ou não) que chegam entre os dias 9 e 11 com conselhos importantes. Ao longo do mês, os dias 14, 15 e 16 tendem a ser os mais propícios para atitudes e movimentos de renovação. Quer começar projetos novos? Escolha esses dias.

Como você está prestes a completar aniversário, é uma boa ideia checar sua Revolução Solar para ver como será seu período de um ano.

Touro

Finalmente Marte sai do signo de Touro no dia 4. Se você andou se sentindo uma pessoa mais agressiva do que o normal nos últimos tempos, não se preocupe, as coisas vão acalmar um pouco.

Há, contudo, ainda, forte inclinação a brigar por causa de dinheiro entre 4 de março e 23 de abril, devendo tomar especial cuidado com os dias 5, 6 e 7 de março, mas também com os dias 19, 20 e 21, quando tais conflitos podem se intensificar.

Júpiter e Saturno passam o primeiro semestre estimulando o seu crescimento na carreira, mas março é o mês mais favorável para elaborar estratégias mais antenadas com as novidades do mundo, o que abrirá espaço para um desenvolvimento significativo ao longo do primeiro semestre de 2021.

A partir do dia 16, Mercúrio favorece a intensificação da amizade com gente jovem. Tome apenas cuidado com situações em que as pessoas falam demais, pois problemas envolvendo fofocas podem terminar caindo no seu colo e sobrando pra você.

Gêmeos

Neste mês, Marte entra no signo de Gêmeos no dia 4 de março. Este é um posicionamento que ocorre, aproximadamente, a cada dois anos e meio e sinaliza um período extremamente ativo para geminianes.

É bastante provável que você venha a sentir uma determinação incomum e perceba que os obstáculos estão mais fáceis de transpor. Por consequência, o período é excelente para realizar atividades físicas ou mesmo intensificá-las.

Tome cuidado apenas com uma tendência a se portar de forma excessivamente agressiva e dura nos dias 19, 20 e 21, quando a Lua em Gêmeos tende a sugerir um comportamento reativo exagerado de sua parte – podendo até cometer injustiças.

Março se divide em dois: na primeira quinzena, você estará bastante falante a respeito de seus projetos e ideias. Haverá desejo e oportunidade de viajar, mas evite por causa da pandemia. Na segunda quinzena, suas ideias e contatos tendem a lhe valer um bom salto em termos profissionais.

Câncer

Ao longo do mês de março e até o dia 23 de abril, pessoas de Câncer precisarão tomar cuidado com uma tendência a se sabotar. Seja como uma inclinação a investir tempo e energia naquilo que sabidamente não dará resultado, seja como procrastinação.

Os dias mais delicados neste sentido serão 19, 20 e 21 de março, quando cancerianes poderão sentir muita raiva ao perceberem que se deixaram usar ou que desperdiçaram energia em direções pouco funcionais.

Até o dia 29 de março, o período é bom para viagens, e é bem provável que oportunidades surjam. Cabe levar em consideração, porém, a pandemia, pois viagens ao Exterior dificilmente serão possíveis ou agradáveis.

Você pode viajar para locais próximos, dando preferência a usar veículos próprios, ou fazer “viagens mentais”. Que tal aprender uma nova língua? Ou estudar uma cultura diferente? 11, 12 e 13 de março são os melhores dias, neste sentido, e a partir do dia 16 é bastante provável que você venha a estabelecer comunicação constante e proveitosa com estrangeiros.

Leão

Após um fevereiro atribulado no que diz respeito ao plano afetivo, eis que o astral melhora substancialmente em março, quando as pessoas de Leão terão a oportunidade de ajustar parcerias de trabalho ou a própria relação amorosa.

Haverá espaço e inclinação para o entendimento, acordos e conversas altamente proveitosas. Os dias 4 a 7 serão excelentes neste sentido! Em seguida, há um novo período astrológico altamente favorável ao entendimento, que vai da noite do dia 10 até a tarde do dia 11.

Já de 24 a 26 de março, há risco de algum conflito. Nada grave, mas leonines precisarão encontrar um ponto de equilíbrio entre o que desejam e o que os outros querem. De 16 a 18 de março, imprevistos podem ocorrer no plano profissional. É uma oportunidade excelente para seu crescimento. São dias a observar, considerar e aprender.

Março também tende a ser um mês delicado no que tange às amizades. É provável que você tenha de lidar com algum amigo que assumirá postura competitiva em relação a você. Por mais irritante e injusto que isso possa parecer quando acontecer, é importante tentar estabelecer entendimento com essa pessoa, pois, na verdade, ela é sua aliada.

Virgem

Março é um mês poderoso para a vida amorosa dos nativos de Virgem, pelo menos até o dia 21. Quem não estiver em um relacionamento perceberá um clima propício para a sedução, aproximações e encontros. Aqueles que já estiverem acompanhados terão ótimas oportunidades de vivências afetivas ao longo do mês.

É um excelente momento para intensificar o amor, os afetos, os acordos, especialmente no período de Lua Nova: 11, 12 e 13 de março. A intensidade do clima romântico decresce por volta do dia 21, mas Mercúrio garante a continuidade do ótimo entendimento intelectual.

Preocupações envolvendo saúde – sua ou de entes queridos – ocorrem até por volta do dia 15. Não dê conselhos médicos para ninguém, a não ser que você seja médico! Do mesmo modo, não tome conselhos de ninguém que não seja um especialista sério.

Os dias 26, 27 e 28 de março são marcados por intensa sensibilidade psíquica. A proximidade com a Lua Cheia pode fazer com que virginianos se sintam confusos e perdidos, mas não se trata de nada grave. Apenas evite tomar decisões importantes nessas datas, e estará tudo certo!

Libra

Até o dia 15 de março, pessoas de Libra tendem a sentir atração por novos hobbies, principalmente jogos que estimulem o intelecto, o que poderá afetar de forma positiva outras áreas da vida. Os dias 10 e 11 tendem a ser especiais, nesse sentido.

A partir do dia 16 e até o fim do mês, haverá forte dedicação para organizar o cotidiano, colocar as coisas em ordem, estabelecer prioridades e planejamentos estratégicos. Trata-se também de um período especialmente positivo para quem está precisando fazer mudanças de hábito que melhorem a saúde.

A partir do dia 22 de março e até o dia 14 de abril, o trânsito de Vênus favorecerá sua vida amorosa. Quem já estiver acompanhado passará por uma fase de bom entendimento. As pessoas que estiverem solteiras provavelmente iniciarão flertes que podem se desenvolver de forma proveitosa.

A Lua Cheia de março, entre os dias 28 e 29, tende a ser especialmente positiva para a vida amorosa das pessoas de Libra.

Escorpião

Boas novas astrológicas: a tendência a conflitos amorosos reduz bastante de intensidade logo no começo do mês, no dia 4. O trânsito de Vênus neutraliza as inclinações estressantes do mês anterior, sugerindo um momento bom para romances, sobretudo para as pessoas de Escorpião que já estiverem acompanhadas.

Os lazeres tendem a ser leves, agradáveis e intimistas, o que é ótimo, considerando que a situação sanitária global não favorece em nada as festas de arromba – pelo menos por enquanto.

Até o dia 15, o céu favorece que escorpianes organizem o próprio lar. Excelente momento para reformas e pequenos ajustes que já se sabiam necessários. Os dias 10 e 11 são os melhores! Para os que desejam se mudar de residência, seja alugando um espaço novo, seja comprando/financiando um imóvel, o momento também é muito bom.

A partir do dia 16, Mercúrio estimula imensamente as atividades e hobbies intelectuais. Que tal aproveitar para aprender algo novo?

Há risco de irritabilidade e surtos de impaciência entre os dias 19 e 21. Isso tende a ser piorado se você não seguir seus instintos e persistir no erro de tentar conviver com quem já deu mostras de falta de responsabilidade.

Sagitário

Amor e raiva ao mesmo tempo: eis as marcas registradas para pessoas de Sagitário a partir do dia 4 de março e durante a maior parte do mês de abril. Se por um lado você estará sentindo uma atração apaixonada que talvez há muito não sentisse, por outro, terá várias razões para se irritar bastante com o mesmo alvo de sua paixão.

Caberá a você se controlar, afinal, os extremos emocionais são responsabilidade sua. Tome cuidado especial com os dias 19, 20 e 21, que podem ser marcados por brigas com pessoas de sua intimidade.

Aproveite que o ciclo de Vênus até o dia 21 favorece que você encontre harmonia e tranquilidade na esfera doméstica. Um lar harmonioso será a sua melhor salvaguarda contra a inclinação deste mês aos excessos emocionais.

A partir do dia 22, o clima astrológico favorece se divertir, mas sempre de forma suave e, de preferência, intimista. Cursos e leituras estão na ordem do mês, principalmente se você começar alguma atividade intelectual até o dia 16, aproveitando o ciclo de Mercúrio. Atente para oportunidades intelectuais bem interessantes que tendem a surgir nos dias 10 e 11.

Capricórnio

Muita agitação para o signo de Capricórnio ao longo do mês de março. Primeiramente, chama a atenção o fato de que, até o dia 15, estão favorecidas as compras e vendas de coisas importantes, com especial destaque para os dias 10 e 11, quando provavelmente surgirão oportunidades muito boas.

Em seguida e até o fim do mês, a comunicação com colegas de estudos ou de trabalho é bem favorecida, com alguns problemas pontuais envolvendo mal entendidos nos dias 29, 30 e 31, mas não é nada que não seja facilmente solucionável.

As relações familiares e a vida doméstica passam por uma fase positiva a partir do dia 21, com possibilidade de resolução de problemas que andavam incomodando já há algum tempo. Você extrairá muito prazer a partir de coisas simples que envolvem o seu lar.

Falando em saúde, o que chama mais a atenção é o fato de que o planeta Marte estará predispondo as pessoas de Capricórnio a problemas inflamatórios e risco de pequenos incidentes envolvendo material cortante ou mesmo mordidas de animais.

Aquário

O ano de 2021 é muito interessante em vários sentidos para os nativos de Aquário. A ênfase do mês de março é nas atividades intelectuais e nas possibilidades de sucesso decorrentes da boa comunicação.

Pelo menos até o dia 15, Mercúrio estará favorecendo que você retome coisas que gostava de estudar, que releia livros, ou mesmo que comece novos interesses intelectuais. A comunicação favorece o êxito em várias áreas de sua vida, com especial ênfase nos dias 9, 10 e 11.

A partir do dia 16, Mercúrio passa a favorecer substancialmente tudo o que diz respeito a compras e vendas, com boas negociações. Ou seja: quer comprar ou vender algo importante? A segunda quinzena do mês de março é o seu momento.

O mês é, inteirinho, muito bom para atividades desportivas. Você irá se divertir especialmente com atividade física, e alegrará a sua criança interior.

Depois do dia 22 e até o fim do mês, é bem provável que você passe por ótimos momentos com irmãos, vizinhos e colegas de trabalho, ou que receba boas notícias da parte deles. Um conflito antigo se resolve, o que trará muito alívio.

Peixes

Neste que é o mês de aniversário da maioria das pessoas de Peixes, surge um pequeno alerta: tome cuidado com brigas domésticas. Situações de estresse dentro de casa tendem a ocorrer. Os dias 19, 20 e 21 são os mais delicados nesse sentido.

Antes disso, os dias 12 e 13 de março são marcados por forte sensibilidade, que pode fazer com que você se sinta vulnerável às correntes psíquicas alheias. Nesses dias, evite ler más notícias ou assistir a filmes pesados.

A Lua Minguante, no dia 6, tende a impactar seu trabalho, indicando algum desânimo, mas nada que você não possa tirar de letra se simplesmente evitar se sobrecarregar. A Lua Nova de Peixes ocorre no dia 13, trazendo oportunidades de renovação, porém com a necessidade de tomar cuidado com gente que suga energias.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários