Jornalista diz que não cometeu falhas administrativas e Bocalom poderá revogar demissão

O jornalista João Renato Jácome concedeu entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (26) falando sobre o episódio que culminou em sua exoneração da Prefeitura de Rio Branco. O fato ocorre após o jornalista perguntar a Bolsonaro sobre a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Renato destacou que na quarta-feira (24), havia recebido liberação da própria Secretaria de Meio Ambiente (Semeia). “Eu estava de folga da instituição devido o decreto de rodízio de órgãos não essenciais, portanto, não cometi nenhuma falha administrativa”, relatou.

Segundo ele, existe a possibilidade de revogação do decreto de exoneração. Jácome, contou ainda que foi uma honra servir a prefeitura e desde sua adolescência acreditou no projeto Produzir para Empregar. “Andava com o adesivo no peito. Torço pela gestão”, finalizou.

