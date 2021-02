Bocalom exonera jornalista que fez pergunta sobre ‘rachadinha’ a Bolsonaro

Segundo o prefeito, o jornalista constrangeu o presidente que estava no Acre para "ajudar"

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) exonerou na manhã desta sexta-feira (27), o jornalista João Renato Jácome, que ocupava o cargo de chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semeia) de Rio Branco. O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

A demissão ocorre porque Jácome, que estava à serviço do jornal Estadão de São Paulo na última quarta-feira (24), quando o presidente Jair Bolsonaro visitou o Acre, perguntou ao presidente sobre a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Bolsonaro encerrou a entrevista antes mesmo da conclusão da pergunta.

Na quinta-feira (26), Tião Bocalom havia dito a uma emissora local que iria exonerar o jornalista que exercia função na prefeitura. Segundo ele, o assessor da prefeitura constrangeu o presidente que estava no Acre para “ajudar”.

