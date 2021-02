Jovem é baleado ao tentar trocar galinhas por galo no loteamento Santo Afonso

O jovem Naldicley da Silva Soares, 24 anos, foi ferido com dois tiros na tarde desta terça-feira (16), na rua Socorro Medeiros de Morais, no loteamento Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Naldicley havia negociado com uma pessoa pela internet a troca duas galinhas por um galo. Ao chegar no local para deixar as galinhas, o jovem foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O passageiro desceu e efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida na panturrilha e no pé. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e encaminhou Naldicley ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar ainda não conseguiu encontrar os criminosos que tentaram matar a vítima. A suposta da motivação do crime seria que Naldicley é morador do Belo Jardim, bairro ‘dominado’ por uma facção criminosa rival a que ‘domina’ o Santo Afonso.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

