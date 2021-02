Maisa, Deborah Secco e mais famosos torcem pela saída de Nego Di

Famosos em massa começaram a demonstrar suas torcidas para o mais novo Paredão do BBB 21 entre Fiuk, Nego Di e Sarah. Nomes como Cleo, Maisa, Deborah Secco e Bruno Gagliasso querem a saída de Nego Di do reality.

Cleo, 38, é mais suspeita, já que é irmã de Fiuk, um dos emparedados. Em vídeo, a atriz e cantora está fazendo um mutirão a favor do irmão. Porém, em outras ocasiões, já disse que não concordava com o jogo do humorista.

Bruno Gagliasso, 38, opinou que Nego Di será o primeiro comediante que sairá da casa e que nunca o fez rir. A atriz Sophia Abrahão, 29, foi irônica sobre o emparedado gaúcho. “Bah, guri! Parabéns pela sua participação, foi ótima”, escreveu.

A atriz Lidi Lisboa, 36, que participou recentemente da edição 12 de A Fazenda (Record), foi mais uma a pedir a eliminação do comediante. “Gente, esse Nego Di tem que sair, que jogo feio”.

A apresentadora Maisa, 18, foi mais sucinta no comentário. Preferiu colocar a hashtag #ForaNegoDi e outra a favor de Sarah #FicaSarah.

O ator Murilo Rosa, 50, foi o mais sarcástico dos famosos. Em uma montagem, ele colocou três imagens do Nego Di e disparou: “Paredão super difícil. Eu só sei que um desses três irá sair. Sei que esses três vacilaram muito, por isso eu mesmo estou confuso”, publicou.

Até Neymar, 29, resolveu comentar o reality, do qual tem se mostrado muito fã. “Vamos combinar uma coisa aqui rapidão. Fora Nego Di”, escreveu.

Deborah Secco, 41, e o funkeiro Kevinho, 22, pedem que o humorista saia com 100% dos votos, e a jornalista Andréia Sadi, 33, com 101%.

