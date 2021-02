Marcos Mion já assinou com a Globo e vai ser apresentado depois do BBB

Marcos Mion já assinou seu contrato com a TV Globo. O apresentador, que deixou a Record TV mesmo com as boas críticas que teve à frente de A Fazenda, vai comandar o No Limite, reality de sobrevivência que foi um grande sucesso no início dos anos 2000 na Globo. A ideia é que a atração estreie em setembro com a participações de ex-BBBs das 21 edições do programa.

A apresentação de Mion como o novo contratado da TV Globo ocorrerá em uma transmissão via zoom, com a presença de Boninho e de Tiago Leifert, para os representantes das mais importantes agências publicitárias do Brasil assim que o BBB21 acabar. Foto: Reprodução/Record Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

