Mateus Carrieri sobre sexualidade: ‘Eu fiz de tudo na minha vida’

Mateus Carrieri, ex-fazenda participou do canal de Caio Fischer no Youtube, e falou sobre sua sexualidade, carreira e sua relação com as filhas.

“A curiosidade sobre minha sexualidade é algo muito grande. Eu sempre tive relacionamentos heterossexuais, tive quatro casamentos. Aí eu faço um post com emoji de arco-íris e começo a pintar a unha de repente, e as pessoas falam: ‘Mateus se assumiu gay”. Acho muito engraçado isso. Eu fiz de tudo na minha vida. Eu falo para as minhas filhas: dos 14 aos 20 anos eu tive todas as experiências que eu poderia ter. E não me arrependo. E em todas as experiências eu tive responsabilidade. Mas me entendi heterossexual sempre. Estou solteiro agora, as minhas filas falam: ‘Pai, agora você podia namorar com um homem, a gente ia adorar’. Elas iam adorar, eu sei “, revelou ele, durante a conversa.

