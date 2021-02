Média móvel de mortes pela covid-19 no Brasil é de 1.037 neste domingo

Foram informadas 527 mortes pela Covid-19 neste domingo, o que levou o número total de óbitos pela doença no país para 246.504

A média móvel de óbitos por Covid-19 no Brasil caiu levemente em relação aos últimos dias, marcando 1.037 neste domingo (21/2). O indicador, em comparação com o verificado há 14 dias, no entanto, sofreu acréscimo de 2,6%, o que indica estabilidade.

Devido ao tempo de incubação do novo coronavírus, adotou-se a recomendação de especialistas para que a média móvel do dia seja comparada à de duas semanas atrás. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários