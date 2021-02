Membros de facções rivais trocam tiros e assustam moradores do Rosa Linda; ouça

A reportagem recebeu um áudio da ação dos criminosos, no qual é possível escutar alguns faccionados gritando em via pública

Uma intensa troca de tiros entre membros de facções criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13 deixou os moradores do Residencial Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco, bastante assustados na noite desta quarta-feira (17). Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.

Segundo informações de moradores, criminosos do Bonde dos 13 passaram atirando de forma aleatória em via pública, enquanto outros membros do Comando Vermelho, que dominam a área, revidaram, dando início assim a um intenso tiroteio.

A reportagem recebeu um áudio da ação dos criminosos, no qual é possível escutar alguns faccionados gritando em via pública em busca de atirar contra os rivais.

A ação assustou moradores que chegaram a relatar medo de serem atingidos por alguma bala perdida. A Polícia Militar foi acionada e não conseguiu prender os envolvidos no tiroteio.

