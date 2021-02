“Minha mãe não pode andar na rua”, diz Nego Di a Ana Maria Braga

Eliminado com a maior percentagem da história do BBB, o humorista tomou café com Ana Maria Braga, no Mais Você

Em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (17/2), Nego Di contou como foi deixar o BBB21 com 98,76% dos votos, a maior rejeição da história do programa. “Essa noite foi bem complicada. Eu fiquei refletindo, digerindo um pouco. É doloroso escutar e ler algumas coisas que você sabe que não têm a ver com seu caráter, com quem você é.”

O humorista relatou que ele e a família estão sofrendo ameaças de morte. “Meu filho hoje não pode mais ir à escola por causa disso. As pessoas não têm noção de como a internet pode ser cruel. Eu não acredito que fiz algo tão grave para ser ameaçado de morte ou para a minha mãe não poder andar na rua. Reconheço que errei, mas eu não sou mau-caráter.”

