Nego Di é levado ao hospital às pressas: ‘Querem acabar comigo’

O ex-participante do ‘Big Brother Brasil 21’, reality show da TV Globo, Nego Di, foi hospitalizado na noite desta quinta-feira (25) após ter passado mal. O humorista explicou o que aconteceu por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram. De acordo com o artista, ele comeu um lanche que acabou desencadeando uma intoxicação alimentar.

Nego Di ainda brincou sobre os ‘maus olhares’ no hospital por conta de seu comportamento durante o confinamento. Vale lembrar que Nego Di bateu um dos maiores recordes de rejeição da história do BBB, com 98,76% dos votos, perdendo apenas para a vilã da edição, Karol Conká, que deixou a casa com 99,17%.

