No Limite: veja lista de ex-BBBs que Globo quer no reality

Emissora enviou plano de negócios para o mercado publicitário com nomes de possíveis participantes

A TV Globo anunciou, na quinta-feira (25/2), nova edição de No Limite, reality que fez muito sucesso no começo dos anos 2000. Desta vez, no entanto, o programa vai contar com ex-BBBs.

A emissora enviou plano de negócios sigiloso para o mercado publicitário com algumas informações sobre a atração.

De acordo com o documento, a data prevista para a estreia é setembro, e o jogo vai acontecer numa praia do Ceará, no Nordeste, assim como na primeira edição.

O plano de negócios enviado pelo departamento comercial da emissora mostra nomes de possíveis participantes do revival do No Limite.

Entre os participantes cotados para a nova edição de No Limite, estão Kleber Bambam (BBB1), Cida Junqueira (BBB2), Rogério Padovan (BBB5), Fani Pacheco, Diego Alemão e Íris Stefanelli, que viveram um triângulo amoroso no BBB7, Fernanda Keulla (BBB13), Vivian Amorim (BBB17), Kaysar Dadour (BBB18), Ana Clara Lima (BBB18), Felipe Prior (BBB20), Gizelly Bicalho (BBB20) e um participante do BBB21 ainda não definido.

É bom que se diga que esta não é a lista oficial. Esses são apenas os nomes indicados pela Globo para o mercado publicitário. Isso significa que a ideia da emissora é ter esse time, mas nada está fechado ainda. Certo mesmo é que a Globo não quer ninguém que tenha participado dos realities da Record.

Já basta Marcos Mion, ex-apresentador da Fazenda, no comando do programa. O nome dele, aliás, também está no material recebido pelas agências mais importantes de São Paulo.

(Foto de capa: Reprodução/Record)

