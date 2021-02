“O Pedro Scooby é um ex-marido e melhor pai do que aquele que deixei”

Luana Piovani falou sobre a separação de Pedro Scooby, com quem esteve oito anos e tem três filhos em comum

Nesta quinta-feira, dia 25, Júlia Pinheiro, apresentadora portuguesa, recebeu em seu programa Luana Piovani, que mora em Portugal desde 2019. Falando precisamente desta mudança, Luana explicou que tomou esta decisão porque queria que os filhos tivessem uma vida mais livre e sem as preocupações associadas à segurança.

“Já fui assaltada de todas as maneiras no Brasil”, afirmou. “Vivia num condomínio privado e andava num carro blindado”, lembrou.

Piovani, que na altura estava casada com Pedro Scooby, explicou que ela e o ex-marido demoraram três anos para organizar a mudança, no entanto, as coisas acabaram não correndo tão bem como se pretendia.

“Quando cheguei me vi sozinha. Já tinha reparado, tanto que já me tinha separado um vez. Ele quatro meses depois voltou e nos organizamos novamente. Dois anos depois reparei que no que tinha sido combinado e não estava sendo cumprido”, ressaltando que foi então que decidiu se separar outra vez.

“Casei muito apaixonada. Casei, inclusive, porque ele sugeriu. Temos ainda muitos pontos em comum, eu admiro o Pedro. Porém, eu sou extremamente comprometida, focada. Acho que a vida não o cobrou tanto como a mim. Quando tivemos filhos nos distanciamos”, explicou.

Atualmente, a artista e o surfista mantém uma boa relação: “Hoje é um ex-marido e pai muito melhor do que aquele que eu deixei”.

