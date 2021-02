Operação “Chupa-cabra”: PM desmonta quadrilha que roubava gado no interior

Os bandidos invadiam as fazendas e matava bois. e ainda no pasto, os retiravam do boi as partes "nobres"

Os policiais militares lotados no 7º Batalhão do Município de Tarauacá, no interior do Acre, prenderam uma quadrilha que era especialista em roubo de gado, na noite desta quinta-feira (25).

Segundo Informações da polícia, foi montada uma campana às margens do rio no bairro Ipepaconha e os policiais aguardaram a chegada de um barco dos criminosos que estavam com armas de fogo, munições, motores de polpa e cerca de 500 quilos de carne bovina.

A operação foi nomeada de “Chupa-cabra”, porque os bandidos invadiam as fazendas e matava bois. Ainda no pasto, os criminosos retiravam do boi as partes “nobres” para a venda e consumo próprios.

Segundo um fazendeiro que pediu para não ser identificado, na sua zona rural está uma grande insegurança. Casas são invadidas, roubadas e agora os animais são roubados ou mortos e as carnes são levadas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários