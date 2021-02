Para curtir o feriadão em casa: fantasia nacional, suspense sul-coreano e muito mais!

DIA DE MARVEL!

WandaVision pegando FOGOOO nas últimas semanas – quem viu o episódio de ontem já ficou doido pra saber o desenrolar de tanta confusão, e as teorias não param: Mefisto, Pesadelo, multiverso, magia do caos… Mas uma coisa pelo menos é certa: as sextas continuarão sendo salvas pela Casa das Ideias com a chegada de “Falcão e o Soldado Invernal”, trazendo Falcão, Bucky, Barão Zemo (talentosíssimo Daniel Bhrül) e Sharon Carter (a eterna Emily de “Revenge”) de volta à ação.

Estreia 19/03 – Disney+

NÃO ENTREGUE O FINAL

Eu vi que ia sair essa adaptação neste mês, daí fui atrás do livro pra ler, e MEUS AMIGOS! Que reviravolta, que babado! Além do básico (mulher descobre que homem é casado e fica amiga da esposa dele), não dá pra falar muito mais sobre a história de “Por Trás de Seus Olhos” sem entregar spoilers. Apenas assistam – e não entreguem o final para ninguém.

Estreia 17/02 – Netflix

FALANDO EM REVIRAVOLTA…

Às vezes dá vontade de apagar um filme da cabeça só pra vê-lo novamente e ficar chocado como se fosse a primeira vez. Esse é o caso com “Rastros de um sequestro”: quando você acha que tá indo pra algum lugar, a curva se fecha e tudo sai do caminho previsto. Surpreende, entristece, faz pensar em como estamos ligados uns aos outros… Cinema sul-coreano mais uma vez pisando com qualidade <3

Disponível – Netflix

FANTASIA NACIONAL

Assumo que comecei “Cidade Invísivel” pelo Marco Pigossi, com um medinho de ter crise de vergonha alheia, mas não é que acabei mordendo a língua? Uma trama que envolve mistério e investigação com releituras das nossas lendas nacionais. A Cuca (interpretada pela Alessandra Negrini) é um dos destaques, com uma repaginada voltada para o misticismo da natureza. Aliás, um detalhe incrível é que todas as entidades (como são chamadas as lendas na série) nascem após serem “salvas” por forças da Natureza (água, fogo, terra e ar). Vale conferir – e aguardar por uma nova temporada, porque o gancho no final veio.

Disponível – Netflix

MATA-MATA

Outra que comecei sem dar nada, e quando percebi, até choro no último episódio rolou, kkkkkkkkk. Três histórias, três décadas, três mulheres – e a morte como elo principal. “Por que as mulheres matam”? Os motivos são variados, do ódio à clemência. Os fãs de “Desperate Housewives” vão amar – a série é do mesmo criador, o Marc Cherry <3

Disponível – Globoplay

PARA COLOCAR NA PLAYLIST

