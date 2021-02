‘Poderia estar pensando em me matar’, diz Vitão sobre ataques de haters

O cantor e compositor Vitão, 21, postou vídeo com desabafo nas redes sociais no sábado (13) sobre os ataques de ódio que vem sofrendo desde que assumiu o relacionamento com a cantora Luisa Sonza, 22.

Nos últimos dias, os ataques de haters pioraram ainda mais desde que ele fez cover da música “Não Deixe o Samba Morrer”, imortalizada na voz de Alcione.

Os internautas desaprovaram a interpretação que Vitão deu para a música e criticaram a sua dicção, o que o colocou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Internautas chegaram a dizer que o cantor “destruiu a música” e que o samba “acabou de morrer” depois do cover do cantor.

No vídeo publicado no Instagram, Vitão disse que os ataques têm dificultado muito o seu caminho, mexido muito com o psicológico e o emocional. O cantor revelou ainda que ele e a família têm recebido ameaças de morte e até disseram que vão raspar seus longos cabelos.

“Graças a Deus, tenho família, amigos, pessoas que me rodeiam e que me dão força diariamente. Mas, talvez, se eu não tivesse essas pessoas, poderia estar pensado em me matar, assim como aconteceu com outras pessoas que chegaram a se matar por causa do ódio na internet. Sei que nunca serei unânime, mas acho que ódio gratuito pode acabar com a vida de alguém”, enfatizou.

Até mesmo a namorada do cantor, a cantora Luisa Sonza, saiu em sua defesa e agradeceu por ele aguentar tantos ataques para ficar do lado dela. “Você é um presente tão lindo na minha vida, queria que as pessoas vissem um pouquinho de tudo que você é e do que a gente já viveu. Te enxergo e te admiro. Te amo infinito. Amor da minha vida”, escreveu Luisa.

O casal assumiu o namoro pelas redes sociais em outubro do ano passado após suspeitas dos fãs. A oficialização aconteceu por meio de fotos, que ambos publicaram em suas contas do Twitter e do Instagram.

Sem legenda ou qualquer declaração, os dois divulgaram as imagens e viraram o assunto mais comentado no Trending Topics do Twitter. Isso porque Sonza havia terminado recentemente seu casamento com o humorista Whindersson Nunes. Os dois estavam juntos desde 2016 e em abril do ano passado anunciaram a separação em comum-acordo.

Assim que publicou as fotos ao lado do novo pretendente Sonza tuítou: “Gostou está gostado, não gostou pode surtar” e logo em seguida zombou da situação com uma montagem em que ela aparece em frente a um incêndio. Já Vitão aproveitou a atenção para divulgar o novo trabalho: “Mês que vem tem música”.

