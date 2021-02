Pugliesi desabafa sobre fim do casamento: “Sou uma mulher decidida”

Após boatos, a influenciadora digital usou as redes sociais para confirmar o término do relacionamento com Erasmo

Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi não são mais um casal. A influenciadora digital usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (22/2) para se pronunciar oficialmente sobre o fim do casamento. Segundo Pugliesi, a fase de sofrimento ficou para trás.

“Terminei meu casamento sim. Fiquei na merda dois dias, depois disso levantei a cabeça, entendi tudo e agradeci a Deus porque é assim que é. O Erasmo errou comigo, mas de forma alguma ele é uma pessoa ruim. Todo mundo erra e ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém e a vida ensina”, desabafou.

Sem detalhar o que motivou o rompimento, Gabriela disse que sua personalidade foi fundamental para chegar à decisão.

“Da mesma forma que ele escolheu um caminho, eu escolhi o meu, que foi terminar o casamento, porque eu sou uma mulher, além de muito decidida, sou muito prática. Na mesma intensidade que eu amo, eu desapego quando sei que é uma coisa que me faz bem mais”, pontuou a modelo fitness.

A última foto da modelo ao lado de Erasmo foi publicada no feed de seu Instagram há cerca de duas semanas. Na legenda, ela se declarava ao então marido: “Eu amo o jeito que a gente se ama”.

Tentativas de gravidez

Gabriela afirmou que enquanto era casada com Erasmo, durante 1 ano e 3 meses, tentou engravidar, mas não conseguiu.

“Com tratamento, fiz inseminação, usei vários hormônios, fiz FIV (Fertilização In Vitro), enfim, várias tentativas, todas frustradas. Eu não tinha ideia de como isso seria difícil e doloroso”, começou o assunto.

Segundo o relato, os meses consecutivos de frustração afetaram diretamente a rotina e a saúde mental da influencer.

“Meu corpo mudou completamente, eu tinha celulite até no joelho. Minha cabeça também. Tinha dias que eu achava que estava com depressão e outros estava radiante. Tive muitos picos hormonais é como se você vivesse em uma TPM eterna, com altos e baixos. Vivia na expectativa do próximo mês. Eu me anulei. A minha vida se resumia a isso”, contou.

Gabriela disse que Erasmo também queria muito ser pai, e a apoiou durante todo o processo. Mas, por motivos não revelados, ela sentiu que precisava romper o casamento.

“Ele estava tanto ao meu lado, e querendo ser pai que em um determinado momento, esse mês agora, teve um acontecimento que eu jamais esperava, e terminei meu casamento. Eu to resumindo muito. Eu tive uma decepção, não tem como inventar outra palavra, mas não vou entrar nessa história”, destacou.

“É sobre a gente fazer planos, e as vezes até forçar uma situação. E por mais que a gente ache que seja o nosso sonho e que tem que acontecer agora, meu amor, se deus não quer e se ele sabe que isso não é para você, não vai acontecer. Eu dei o exemplo da gravidez, mas é com tudo nessa vida. Tentei engravidar enlouquecidamente mas não consegui, não era para ser”, ressaltou.

Com o término, ela decidiu que não irá prosseguir com as tentativas e congelará alguns óvulos para o futuro. “Não necessariamente eu preciso de um homem para ser mãe. O que eu quero agora, mais do que nunca, é nem pensar nisso para falar a verdade”, declarou.

Respeito

No fim do vídeo, Pugliesi agradeceu e disse que conversar com seus seguidores a ajuda muito em momentos como este.

“Eu e o Erasmo não estamos brigados. Ele é uma pessoa que eu gosto muito. Respeito demais a nossa história que foi linda. Ele tem um coração bom. Nem eu e nem você estamos aqui para apontar dedo, todo mundo aqui está sujeito a erros. Ele teve a escolha dele, e eu a minha. E vida que segue. O que importa mim é que todo mundo seja feliz. Ele, eu, você. É isso”, encerrou.

Veja o vídeo completo:

