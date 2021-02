Rival de Gleice no BBB manda recado e fala de rejeição e suicídio: “Ressurgi do pó”

Patricia Leitte, do BBB18, foi a segunda pessoa mais rejeitada da história do Big Brother Brasil

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

A ex-BBB Patrícia Leitte relembrou sua passagem polêmica pela casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista para o site UOL, falou do seu relacionamento com Kaysar Dadour e a rivalidade com a acreana Gleice Damasceno, a campeã da edição 18.

Patrícia falou para UOL sobre sua transformação de dentro para fora e aproveita para mandar um recado à Gleici. No ano passado, Patrícia chamou a ex-rival de hipócrita após entender uma mensagem como uma indireta. Apesar das desavenças, diz não guardar mágoa.

“Que ela jamais deixe a fama e o dinheiro subirem à cabeça. Que não perca as raízes dela. Que ela coloque Deus no centro da vida dela. Aquilo do reality não existe. Não existe ninguém do bem e do mau. Embora tenha ganhado, ela não é pior nem melhor que ninguém.”

Veja a matéria completa AQUI!

Gleici x Patricia (BBB 18) pic.twitter.com/vTOOUKqcU1 — Brigas De Realitys (@realitybrigas) July 2, 2019

A ex-BBB também falou com o colunista Léo Dias e contou sobre o processo de rejeição. Patricia Leitte, do BBB18, foi a segunda pessoa mais rejeitada da história do Big Brother Brasil. Na entrevista que foi ao ar no programa Resenha Proibidona, da rádio FM O Dia, apresentado por Leo Dias e Dedé Galvão, a ex-bbb contou um pouco do que sofreu após sair do programa.

Veja a matéria completa AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários