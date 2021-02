Rodrigo Bocardi diz ter sofrido ameaças de Nego Di; entenda

O apresentador do Bom Dia SP conta que as ameaças do humorista não eram apenas para ele

O jornalista Rodrigo Bocardi, 45, afirmou que foi ameaçado pelo ex-bbb Nego Di. Rodrigo desabafou sobre a relação com o último eliminado do BBB na última terça-feira (16), com 98,76% dos votos, em uma entrevista para a rádio CBN e afirmou que ele não é nada mais que um “valentão”.

“Eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expulsão de Nego Di, até porque isso que vou contar agora reflete muito o que é a vida e tem tudo a ver com o grande assunto dia, que envolve também um valentão, aquele soberano, que está acima de todos e de tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja”, fala o jornalista.

O apresentador do Bom Dia SP conta que as ameaças do humorista não eram apenas para ele, mas para toda sua família.

“Nego Di, esse mesmo Nego Di, ele, que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte”, começa.

“Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril e que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça, do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e a da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar”, explica.

Rodrigo lê algumas mensagens que recebeu como: “Os guri ‘vai’ te apagar, se liga”, “Estão por invadir sua casa, seu bosta” e “Os caras vão brincar de Lego com seu corpo”. “Essa foi só uma entre tantas ameaças, inclusive aos meus filhos. Tem tudo o que vocês puderem imaginar”, continua.

O jornalista também fala sobre o índice recorde de eliminação que Nego Di alcançou: “E hoje, Nego Di, o valentão, aquele fez a acusação, que mobilizou todo o seu time contra mim e minha família, estava hoje lá no programa da Ana Maria Braga quase chorando, com índice de rejeição recorde no BBB”.

Por fim, Rodrigo fala que não vê a repressão que o humorista sofre agora como uma espécie de vingança. “É triste ver a pessoa passar por aquilo que ela desejou para o outro, mas traz um pouco de reflexão e esperança. Quem sabe não serve de reflexão para tantas pessoas, inclusive para o valentão”, diz.

