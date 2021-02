Santos x Coritiba: onde assistir, horário e escalações

Galo ainda sonha com título do Campeonato Brasileiro e recebe time baiano, que briga para escapar do rebaixamento

Neste sábado (13/2), o Santos fará sua segunda partida após a perda da Libertadores para o Palmeiras. O time ainda tem Cuca no comando, mas o treinador deu indícios que pode deixar o clube ao fim da temporada. Do outro lado está o Coritiba, 19º colocado do Campeonato Brasileiro e que pode ficar bem perto do rebaixamento em caso de derrota.

A grande novidade do Santos para o jogo fica por conta da volta de Marinho ao comando de ataque. O jogador terá o venezuelano Soteldo a seu lado, junto com Kaio Jorge.

