Seis ótimos novos filmes para assistir na Netflix

O documentário em longa-metragem conta a história do ídolo do futebol Pelé, sua busca pela perfeição e o status que ele alcançou no mundo

Em 2021, a Netflix avisou que lançará um novo filme por semana: esta política agressiva fez com que o catálogo de novidades da produção ficasse ainda maior. Para te ajudar a navegar e não perder tempo escolhendo, o Metrópoles selecionou seis produções de 2021 disponíveis na plataforma.

Pelé

O documentário em longa-metragem conta a história do ídolo do futebol Pelé, sua busca pela perfeição e o status que ele alcançou no mundo. Além de entrevistas inéditas com o craque, o filme inclui imagens de arquivo impressionantes e entrevistas com ex-companheiros de equipe, incluindo Zagallo, Jairzinho e Rivellino.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários