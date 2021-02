Sicredi lança edital de fundo social no AC e AM para ajudar entidades sem fins lucrativos

As entidades têm até o final desta segunda-feira (22) para fazer a inscrição

O Sicredi na comunidade criou um fundo social para ajudar entidades sem fins lucrativos atingidas pelas enchentes e pela pandemia do coronavírus em todo Acre e no interior do Amazonas.

O valor em forma de doação serve como incentivo para que as entidades consigam superar a crise. O Sicredi lançou a proposta a partir do seu compromisso social com o desenvolvimento.

Um dos seus objetivos é colaborar para uma sociedade mais próspera e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Se você faz parte de uma entidade e se deseja submetê-la ao edital, acesse www.sicredinacomunidade.com.br e saiba mais.

As entidades têm até o final desta segunda-feira (22) para fazer a inscrição.

Sicredi, sempre preocupada com o desenvolvimento da região.

