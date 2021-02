Vazam áudios e prints de Mc Maylon revelando que não era mais virgem

São supostas conversas de Maycon Douglas com alguns amigos divulgados nas redes sociais

Áudios e prints de supostas conversas entre MC Maylon e alguns amigos vazaram nas redes sociais nesta quinta-feira (18) e em uma das publicações, Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão revela detalhes de uma relação sexual.

O rapaz, que acusa Anderson do Molejo de estupro, deixa claro que não é mais virgem, ao contrário que alegou na queixa policial que fez contra o cantor.

Maylon acusa Anderson de estupro e revelou que o crime aconteceu na madrugada do dia 11 de dezembro, dentro de um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

O vocalista do Molejo nega as acusações criminosas e acusa Maylon e mãe Jupira de tentativa de extorsão, mas o cantor e dançarino sempre disse que não queria dinheiro ao denunciar Anderson.

“Só quero que ele vá para a cadeia. E quero mostrar meu caráter e minha dignidade. Irei a dois proctologistas para ter dois laudos que comprovam que eu era virgem. A máscara dele vai cair. Nunca senti atração por ele”, revelou recentemente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários