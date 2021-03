“12 horas de prazer”, revela Jojo Todynho sobre 1ª transa pós-Fazenda

Jojo Todynho fez a revelação no SaladaSato, programa de Sabrina Sato

Sabrina Sato recebeu Jojo Todynho, Gabi Martins e Lexa em seu programa, o SaladaSato, para falar sobre redes sociais.

Mas, no meio do papo, as artistas fizeram algumas revelações bastante picantes. A ex-peoa contou que fez uma maratona de sexo para compensar os três meses na seca em A Fazenda.

“Na hora que eu saí, foi surra de pica! O primeiro que peguei foi uma pessoa que eu já saía há bastante tempo, e a gente matou as saudades.

Foram 12 horas de prazer! Eu sou muito safada”, disse Jojo ao responder a pergunta de Dona Kika Sato, mãe de Sabrina.

A apresentadora também contou uma história inédita sobre o início de seu relacionamento com Duda Nagle. “Quem mandou mensagem a primeira vez fui eu. Eu mandei logo assim: ‘E aí, Duda, quando a gente vai transar?’.

E em seguida, eu coloquei ‘treinar’, disse que foi o corretor automático. Até hoje ele acha que foi o corretor automático, só que foi de propósito.

Aí ele me respondeu: ‘KKKKK! Quando você quiser, a gente treina. E o que você quiser, a gente faz também. Freud explica’.

E me mandou o celular dele. Mas como eu fui muito direta, eu deixei ele no vácuo. Aí depois ele começou a me mandar mensagem”, falou.

Já Gabi Martins recordou o início de seu namoro com Tierry, que aconteceu pelas redes sociais. “Eu chamei ele no direct para trabalhar, para compor.

E aí a gente fez algumas músicas juntos por FaceTime. Com o tempo, a gente começou a conversar mais e ele se declarou por mensagem.

Ele falou ‘eu te amo’ sem a gente nunca ter se encontrado. No início, eu fiquei assustada”, revelou Gabi.

Lexa afirmou que, se dependesse de seu marido, MC Guimê, o casal já teria dois filhos. Mas os bebês ainda vão demorar um pouco para vir.

Enquanto isso, ela aproveita para mostrar o corpão mandando nudes para as amigas avaliarem. Só evita pegar o celular quando já tomou uns drinks.

“Quando bebo, não toco no celular, porque não sei lidar. Uma vez, eu e minha mãe estávamos super animadas, fiz uma live e ela ficou de topless”, contou a cantora.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários