Agatha Moreira surge com novo visual e diz: “A prostituta está de volta”

Na expectativa de viver novamente Giovanna em Verdades Secretas 2, Agatha Moreira apareceu com um novo visual no início desta semana. Agora, a atriz cortou as madeixas e está com eles completamente descolorido. “The bitch is back”, escreveu ela em seu Instagram (a prostituta está de volta, em tradução literal).

A atriz arrancou elogios dos internautas e até de colegas de elenco. O ex-colegas de elenco, Reynaldo Gianecchini opinou: “Carai, ficou incrível demais”. O ator foi dispensado da novela após alterações do autor Walcyr Carrasco no texto. Giovanna Lancellotti resgatou um meme para opinar: “Segura o forninho, Giovannaaaaa”.

Foto: Reprodução/Instagram/Ita Mazzutti/Brunno Rangel

