André Marques assume No Limite e Marcio Garcia o The Voice Kids

A Globo bateu o martelo agora e decidiu colocar André Marques como apresentador de No Limite e Marcio Garcia entra no lugar dele para comandar a próxima temporada do The Voice Kids, que estreia em abril.

Os técnicos ainda não assinaram contrato, mas as negociações estão avançadas. Nos bastidores, os nomes de Larissa Manoela, Luan Santana, Maisa e Sandy são os mais cotados para assumirem as cadeiras de Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone e Simaria.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: João Cotta/TV Globo

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários