Andressa Suita surpreende e retira processos contra Gusttavo Lima

Mesmo sem assumirem qualquer tipo de relacionamento, é perceptível que Andressa Suita e Gusttavo Lima estão se reaproximando.

E prova disso é que a modelo desistiu dos processos que abriu contra o sertanejo após ele pedir a separação.

De acordo com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a única ação que aparece disponível para consulta público é a do divórcio, que foi finalizada em novembro do ano passado.

Em conversa com o advogado Paulo H. M. Sousa, especializado em direito de família, ele explicou o que acontece caso os dois queiram reatar o casamento.

“O divórcio não permite que o matrimônio seja reatado, porque ele foi juridicamente extinto”, disse.

“Por isso, os divorciados que quiserem reatar precisam passar novamente por todos os trâmites do casamento, como se nunca tivessem casado”, completou o profissional, que ainda falou sobre a pensão alimentícia, algo que foi desistido judicialmente por Andressa.

“Independentemente do novo casamento, os ex-cônjuges podem renunciar à pensão alimentícia. Se se casarem novamente, a pensão perde o objetivo e é extinta, bastando ao advogado comunicar o fato ao juiz da causa”, afirmou Paulo.

“A partilha, se já finalizada, não sofre mudanças. Se ainda estiver em trâmite, pode ser interrompida, também com aviso ao juiz”, esclareceu o advogado. No entanto, segundo o colunista, a amada de Gusttavo Lima desistiu desse processo antes do fim.

Vale lembrar que, em recente entrevista para Sabrina Sato, a influenciadora digital foi questionada sobre em que pé anda a relação com o músico e afirmou: “Não vou mais rotular meu relacionamento. Vai ser no tempo de Deus”.

“Sou a favor da família, mas os dois têm que estar felizes. Mas esse tempo foi legal, importante para eu me reencontrar, buscar minha autoestima e saber que eu sou dona de mim e não depositar minha felicidade no outro. Quando tudo isso aconteceu, até falei para o Gusttavo ‘muito obrigada’. Eu não me anulei por conta dele, ele nunca me cobrou isso, fui eu comigo mesma”, desabafou.

