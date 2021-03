Andressa Urach aparece tomando mamadeira no colo do esposo e web reage

Thiago Lopes, esposo de Andressa Urach, revelou uma hábito um tanto quanto inusitado da modelo. No Instagram, o empresário revelou que a loira toma mamadeira.

Neste domingo (21), Thiago postou uma foto de uma mamadeira vazia e legendou: “Adivinhem pra quem é a mamadeira?”.

Nos comentários, os seguidores tentaram adivinhas. “Para algum cachorro”, escreveu uma moça. “Estão grávidos?“, questionou outra. “Para a Andressa. Amo”, acertou uma fã.

Na sequência, Lopes postou uma foto da esposa em seu colo tomando mamadeira. “Colocando meu amorzinho pra dormir“, contou na legenda.

Os internautas também deixaram comentários na postagem. “Também tomava. Amo”, disse uma seguidora. “Vocês são maravilhosos“, elogiou outra. Uma terceira, já por dentro do assunto, explicou: “Tem em uma entrevista dela que ela diz que mesmo depois de grande sempre gostou de mamadeira… Aliás desde o casamento com o pai do filho ela já gostava de tomar nescau“.

Aceita do jeitinho que é e com os gostos que tem, Andressa Urach está feliz da vida com o relacionamento com Thiago Lopes. Recentemente no Instagram, a modelo postou um vídeo com partes do seu casamento com o amado e não economizou na declaração cheia de amor.

“Amor, pela primeira vez na vida me sinto amada de verdade. Thiago Lopes, obrigada por existir e me fazer acreditar no amor. Quero te fazer feliz todos os dias das nossas vidas”, escreveu.

Aos 33 anos, Andressa Urach está vivendo uma nova fase. Além de apaixonada, a famosa também deixou a Igreja Universal e começou a encarar a fé de uma forma diferente da que foi “ensinada”.

“Me tornei uma mulher fanática. Passar por esses seis anos de conversão me ensinou muito. Achava que para servir a Deus eu tinha que ficar totalmente tapada, por exemplo, e hoje não vejo pecado em usar um decote. Pecado é você ser uma pessoa ruim, machucar os outros, humilhar, isso é pecado”, declarou a loira, em conversa com Daniela Albuquerque na edição do Sensacional, na RedeTV!

