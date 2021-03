Andressa Urach compara vida de garota de programa e modelo e dá detalhes

Andressa Urach falou abertamente durante uma entrevista recente sobre sua antiga vida de garota de programa. Em conversa com Daniela Albuquerque na edição do Sensacional, na RedeTV!, a famosa contou que ganhava muito mais com a rotina de prostituição do que como modelo.

A ex-integrante da Igreja Universal declarou que começou a vender o próprio corpo com 21 anos e já recebeu R$30 mil por programa. “Ganhava muito mais como garota de programa do que como modelo. No começo recebia R$400 e foi até R$30 mil por um programa“, afirmou Andressa, logo após dizer que precisou buscar renda depois de se separar do seu primeiro marido.

Aos 33 anos, Urach revelou que está vivendo a melhor fase da sua vida e que voltou a não ver pecado no fato de usar uma roupa decotada.

“Me tornei uma mulher fanática. Passar por esses seis anos de conversão me ensinou muito. Achava que para servir a Deus eu tinha que ficar totalmente tapada, por exemplo, e hoje não vejo pecado em usar um decote. Pecado é você ser uma pessoa ruim, machucar os outros, humilhar, isso é pecado”, declarou.

Na conversa, a musa também falou sobre o abuso do qual foi vítima aos 10 anos pelo pai adotivo. “O abuso rouba sua infância. Aflorou muito cedo a sexualidade em mim.”

Apenas em 2015, anos depois do ocorrido, Andressa resolveu entrar em contato com ele. Na época, a ex-Fazenda, que tinha se convertido, resolveu dizer que o perdoava:

“Liguei para dizer que o perdoava e para me desculpar pela exposição porque sei que isso afetou toda a família dele. Eu precisava me libertar do meu passado e me curar. Ele me atendeu, me tratou muito mal, mas cada um só dá aquilo que tem”.

Cabe lembrar que a eterna miss bumbum entrou com uma ação na Justiça para recuperar os mais de R$ 2 milhões doados à Igreja Universal do Reino de Deus. O pedido foi baseado no Código Civil, que diz: “Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento“.

Segundo a modelo, ela chegou a fazer doações através de joias, veículos e até mesmo uma transferência bancária no valor de R$ 1 milhão.

