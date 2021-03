Andressa Urach diz que 1º orgasmo foi aos 11 anos com um cachorro

Andressa Urach fez revelações chocantes em entrevista a Theodoro Cochrane, filho da jornalista e apresentadora Marília Gabriela.

Durante a conversa com Theo, que foi ao ar na noite da última terça-feira (23/3), a modelo retomou assuntos dolorosos de sua vida ao dar detalhes sobre traumas e abusos que viveu quando era pequena.

No bate-papo, o ator lembrou uma polêmica acerca de um assunto sensível, sobre Andressa ter tido o primeiro orgasmo com sexo oral feito por um cachorro. A informação foi confirmada, e detalhada, pela Miss Bumbum.

“Tem a história do cachorro. Você tinha uma vizinha que tinha criação de cachorros e aí você foi descobrir o orgasmo com o cachorro que foi fazer sexo oral em você, isso? Foi você que quis e teve essa intenção? De onde teve essa ideia? Ou foi alguém que te induziu a fazer aquilo?”, questionou Theo.

“Eu tinha 11 anos. Minha amiga tinha uma criação de cachorro e morava do lado da casa da minha avó. Nessa época eu já não morava mais com o abusador [o avô adotivo], já que minha avó ‘viu ele’ abusando de mim e me ‘devolveu’ a minha mãe quando eu tinha oito anos”, começou.

Mas, de acordo com relato de Andressa, sua mãe não tinha conhecimento dos abusos. Ela só foi saber do sofrimento da filha quando Urach, aos 21 anos, durante uma briga a culpou pelo trauma.

“Hoje, já pedi perdão para ela pela agressividade que eu tinha por pôr a culpa sobre ela. Ela era uma criança, tinha 14 anos quando me ganhou”, pontuou.

De volta ao assunto do cachorro, ela detalhou o assunto. “Minha vizinha tinha uma criação de cachorros.Eu estava brincando com ela e pedi para dormir na casa dela.

E aí, de noite, ela chegou com uma pilha de controle remoto e disse assim: ‘deixa eu botar no seu bumbum?’, e eu respondi: ´hãã??’. Penso que alguém fazia isso com ela. De repente ela foi tão vítima quanto eu”, contou.

“Ela disse que era bom, daí eu deixei. É perigoso fazer essas coisas, mas na época não tinha noção. Depois que ela fez isso, ela disse que tinha uma coisa que era bem melhor. Ela trouxe o cachorro e colocou na minha parte genital. Tive meu primeiro orgasmo com o cachorro me lambendo. Eu tinha 11 anos”, relatou Andressa.

“E eu nunca tinha tido um orgasmo. Foi aí que eu comecei com o vício da masturbação, porque até então eu não sabia que podia tocar naquela região do clitóris e que seria bom”, finaliza.

Veja a primeira parte da entrevista na íntegra.

(Foto: Reprodução)

