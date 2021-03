Anitta comemora os 28 anos em festa sem máscara e imagens são divulgadas

Anitta completou 28 anos em grande estilo, diretamente de um restaurante em Miami, nos Estados Unidos, com vários amigos e o seu pai.

No entanto, o que chamou a atenção foi o fato do local estar lotado de pessoas e da cantora não ter se importado em usar máscara em meio à aglomeração.

A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e os EUA registraram 685 óbitos nas últimas 24h, mas a cantora não pareceu se importar e foi criticada.

Estavam presente as modelos internacionais Lele Pons e Grutman, além do empresário David Grutman e alguns familiares da famosa.

O produtor Pharrell Williams e a modelo Winnie Harlow também deram uma passadinha por lá. Dias atrás, a cantora já havia surgido em uma balada nos EUA.

Em resposta, sua assessoria informou à Quem que tratava-se do lançamento do álbum de uma amiga e destacou o avanço da vacinação na população.

“Nos Estados Unidos as pessoas estão em uma fase da pandemia diferente da do Brasil. A vida já está voltando ao normal aos poucos”, explicou.

Aqui no Brasil, quem está seguindo os passos da cantora é Melody, que passou a ser agenciada pela ex-empresária de Anitta, Kamilla Fialho.

A adolescente acaba de lançar a música Nocaute, feet entre ela e a filha de Kamilla, Tília.

Assim que anunciou a parceria com a ex-empresária de Anitta, a rainha do falsete arquivou algumas fotos do Instagram, para destacar que essa seria uma nova fase na carreira.

“Primeiramente, não concordo com isso de ser uma criança sexualizada. E sobre as fotos que estavam no perfil antes dela postar a foto comigo, elas foram arquivadas. Foi uma estratégia de marketing para o lançamento, criada pela Tília, Melody, e o Belinho, pai e empresário dela“, justificou Kamilla em entrevista à Quem.

A empresária afirmou ainda que acredita no potencial da adolescente:

“Eu já tinha conversado com Belinho algumas vezes sobre o talento que enxergo na Melody. Admiro ela há muito tempo, desde quando ela tinha 7 anos. Na época, eu trabalhava com o Naldo e lembro que o falsete dela viralizou organicamente. Mas o que sempre chamou minha atenção foi o quanto ela canta. É uma menina muito talentosa“.

Fialho aproveitou para revelar como surgiu a ideia de unir as duas jovens no projeto. “Estávamos procurando um feat legal que conversasse com o início de carreira da Tília, alguém que somasse e fosse do funk, pra que se misturasse ao pop dela”.

“Até que surgiu o nome da Melody e eu chamei o pai e empresário dela para conversar. Quando ouvimos a música na reunião de marketing, Tília foi a primeira a cogitar o nome dela. Todo mundo amou e eu mandei uma mensagem pra ele, que na mesma hora topou“, relatou.

Confira:

