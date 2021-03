Aniversários, dicas, atualidade e muito mais na coluna da Kelly Kley

Confira a coluna social Estilo & Evento todas quarta-feira, por Kelly Kley.

Hello, meus queridos leitores! Espero que todos estejam bem, estamos passando por um momento muito difícil, vamos nos cuidar e cuidar de quem amamos.

Abrindo a coluna com os parabéns para a minha princesa, Jheinny Kauelly, que nasceu em um domingo de Páscoa e esse ano comemora na mesma data.

Domingo (4) ela começa um novo ciclo, desejo muita saúde, sabedoria, paz, amor, conquistas! Parabéns filha, te amoooo!

GLAMOUR

No glamour desta semana, a baiana Marleide Ferreira esbanjando beleza e elegância na bela ilha Morro de São Paulo , com praias paradisíacas de águas claras e areia branca, além de coqueirais e mata Atlântica que compõem o cenário.

BEBÊ A BORDO

A digital influencer, Kailane Amorim está muito feliz e compartilhou sua felicidade aos seus seguidores. A bela está gravida do seu primeiro filho.

ELOÁ

No dia 25 de março a pequena Eloá Derze completou 8 aninhos ganhando festinha intimista, como o momento exige. Na foto, ganhando o carinho do papai, Wiliandro Derze.

NIVER

A jornalista Gláucia Milâna deu mais uma volta ao redor do sol no domingo, 28, ganhando o carinho da família. Parabéns!

NIVER II

A empresária Cláudia Nogueira troca de idade na sexta-feira (2). A coluna deseja os parabéns a essa amiga querida!

NIVER III

Quem também começa um novo ciclo na sexta-feira (2) é a querida leitora Socorro Andrade. A coluna deseja os Parabéns! Na foto, com a filha, Thayane Andrade.

FORMATURA

O prefeito Mazinho Serafim e a deputada Meire Serafim estão só felicidades com a formatura da filha, Thamirys Serafim, no curso de odontologia. Na foto, a formanda com a mãe.

PROJETO

A deputada estadual Antonia Sales (MDB) apresentou o Projeto de Lei 16 que institui o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho no Acre, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher.

VEM PRA CÁ

Esse é o novo programa do SBT apresentado nas manhãs por Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano. O programa aborda notícias do cotidiano de maneira simples, conversas sobre saúde, dicas de moda que cabem no bolso, receitas de comida saborosas, orientações de jardinagem e matérias de entretenimento. Se ainda não assistiu, o programa começa às 7h.

AMIZADE

A coluna registra o secretário e estudante de medicina, Camilo Lima, recebendo o carinho da amiga, Alda Radine.

MARCIA BACKES

A hair stylist Marcia Backes está atendendo em novo endereço: no Amandita Espaço de Beleza, localizado na Galeria Bessa, sala 01, na Rua Rio de Janeiro.

Contato: 99900-2149

MUNDO FITNESS

Não perca esta oportunidade de entrar em forma e ganhar qualidade de vida!

A Academia Mundo Fitness funciona dentro do Club AABB com total segurança e um estacionamento amplo.

