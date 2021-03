Após polêmicas, Sarah descarta ser eliminada do BBB21: “Não vou sair”

Em conversa com Gilberto, a sister refletiu que a disputa possa estar entre Juliette e Rodolffo

Se depender dos internautas, a brasiliense Sarah Andrade será a oitava eliminada do Big Brother Brasil 21, nesta terça-feira (30/3). Porém, em conversa com Gil do Vigor, a sister descartou a possibilidade de deixar o jogo.

“Eu sinto que eu não vou sair. Eu sinto que o paredão está entre eles dois [Juliette e Rodolffo]”, declarou Sarah.

