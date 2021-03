Após ser humilhada no BBB21, Carla Diaz ganha música em sua homenagem

As enquetes já mostravam que a oitava eliminada do paredão do BBB21 seria a atriz Carla Diaz, que acabou saindo do programa com 44,6% dos votos, enquanto o sertanejo Rodolffo ficou logo atrás com 44,45% e o paulista Fiuk teve 10,59%.

A sister que foi humilhada no BBB, ganha música em sua homenagem: “Não se humilha” do cantor sertanejo Gabriel Smaniotto.

Carla Diaz que mantinha um relacionamento com o brother Arthur Picoli, e se tornou um dos assuntos mais comentados nacionalmente no Twitter ao voltar do paredão falso e se ajoelhar para o seu amado perguntando se o companheiro aceitava ser seu parceiro no amor e no jogo e recebeu como resposta “partiu”, do brother.

Os internautas foram ao delírio após esse episódio e alegaram que Carla e Arthur mantinham um relacionamento tóxico.

Com o descontentamento do público, principalmente das mulheres, o cantor sertanejo Gabriel Smaniotto aproveitou a oportunidade para divulgar sua nova composição “Não se humilha“, em um vídeo na sua conta no Instagram.

O sertanejo conta que enredo do relacionamento tóxico entre Carla e Arthur o inspirou de forma indireta na composição de sua música inédita.

“Quantas vezes alguém foi perfeito pra te conquistar e após isso, te tratou como uma qualquer, com desdenho e desrespeito? Você é mais.. desencana, larga dessa! Durante essa semana esse tema ficou martelando na minha cabeça e eu precisei tirar da cabeça pro papel, e do papel pro violão. E eu espero que vocês gostem“, escreve o cantor em sua legenda.

O vídeo mostra o cantor escrevendo os versos da música numa folha de papel, com a sua voz ao fundo narrando uma história de conquistar corações e compartilhamentos.

O vídeo do cantor sertanejo Gabriel Smaniotto, chegou a alcançar mais de 100 mil visualizações em sua conta em dois dias de publicação.

