As mulheres mais influentes do Acre: conheça algumas que fazem história

No dia que é celebrado a luta e a conquista das mulheres, conheça algumas das tantas que fazem história no Acre e no país, e hoje servem de exemplo para muitas outras.

Se fossemos mensurar todas as mulheres acreanas que fizeram alguma coisa em prol das mulheres, da igualdade entre gêneros, certamente teríamos uma lista com centenas de nomes.

O importante é sabermos que cada uma delas, independente do seu feito, tem conseguido deixar flores por onde passam, salvaram vidas ou estão lutando para mudar muitas delas.

Veja a lista do ContilNet em celebração ao Dia Internacional da Mulher:

Ana Paula Cameli (Primeira-dama do Estado do Acre e advogada)

Katia Regiane (Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre – MP/AC)

Socorro Nery (Professora e ex-prefeita de Rio Branco)

Iolanda Fleming Professora e ex-governadora do Acre (Iolanda Fleming se tornou a primeira mulher a governar um estado brasileiro em 1986 assumindo o Governo do Acre)

Jéssica Sales (Deputada Federal do Acre e médica)

