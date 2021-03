Ator Igor Cosso revela que ele e namorado pensam em ter filhos

O artista também contou quando beijou um homem pela primeira vez e como lida com os comentários preconceituosos

O ator Igor Cosso , no ar em “Salve-se Quem Puder” decidiu bater um papo com os seguidores do Instagram e deixou uma caixa nos Stories para os fãs fazerem perguntas.

Um dos questionamentos que ele respondeu foi se deseja ter filhos no futuro.

“Sim, pretendo. Graças a Deus o Heron pretende também”, respondeu o ator. Igor assumiu um relacionamento com Heron Leal em 2020 e desde então fala que perde seguidores nas redes sociais toda vez que posta fotos com o amado.

Ele também foi perguntado sobre com lida com comentários homofóbicos. O ator disse que não dá atenção para isso e deixou um conselho para os seguidores.

“Essas pessoas não merecem um pouco da minha tristeza e da minha atenção. Sempre vai ter gente babaca no mundo, a melhor coisa é tirar da sua vida e ligar um belo f*da-se”, diz.

Igor Cosso ainda revelou quando foi a primeira vez que beijou um homem. “Com 17 para 18 anos e depois nunca mais parei. Eu curti, acho que deu para ver que eu curti”, conta.

