BBB 2021: Globo erra e deixa vazar áudio de Arthur em momento íntimo

A produção do BBB 2021 cometeu uma gafe há algumas horas e deixou ligado o áudio de Arthur durante a sua ida ao banheiro privativo da casa. Ele estava bravo com sua ida ao paredão e, após Carla tentar animá-lo, ele se afastou e foi ao banheiro fazer xixi.

O responsável pelos botões dos microfones esqueceu de desativar o acessório do brother e acabou vazando o momento no reservado. A situação só pode ser vista pelos telespectadores do Globoplay.

“Apareceu no Globoplay um áudio de Arthur fazendo xixi, mano que cachoeira”, reagiu um internauta no Twitter. “Esqueceram de mutar o micrifone do Arthur quanto ele fazia xixi”, apontou outro.

“Esse foi o barulho do Arthur fazendo xixi ? Desnecessário”, reclamou uma terceira. “Arthur paga os mico vergonha alheia da edição tudo”, ressaltou mais um. “A mão no saco, o barulho do xixi”, enumerou.

A lembrança do usuário da rede social ocorreu no dia 17 de fevereiro, quando Ana Maria Braga entrevistava Nego Di, o eliminado daquela semana. A apresentadora chamou as câmeras do reality show ao vivo e de cara viu Arthur coçando suas partes íntimas. Ela não fez comentários sobre o assunto, mas a cena viralizou na internet.

Confira a repercussão na web:

apareceu no globoplay um áudio do arthur fazendo xixi, mano que cachoeira kkkkkkkkkkkkkkkkk — MYZERA (LILITH) (@sadderdazesz) March 1, 2021

Esqueceram de mutar o microfone do Arthur enquanto ele fazia xixi kakakak que nojo #BBB21 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 1, 2021

Esse foi o barulho do Arthur fazendo xixi ? Desnecessário kkkk kkkk #BBB21 — atoa, comento bbb21 (@miih_rufino) March 1, 2021

(Foto: Globo)

