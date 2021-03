BBB 2021: Pocah fala do sexo com o noivo e solta proposta ousada ao vivo

Pocah foi invadida pelo sentimento da alegria, após sobreviver ao primeiro paredão, que também livrou Thaís e eliminou Projota do BBB 2021.

Ao vivo, a funkeira surpreendeu ao falar da vida sexual com o noivo, inclusive com uma proposta bem ousada.

“Eu não quero sair, mas, se eu sair, eu vou dar muito hoje”, disparou Pocah, pouco antes de Tiago Leifert anunciar a sexta eliminação da temporada.

Vale lembrar que ela assumiu o namoro com Ronan Souza em julho de 2019, que a pediu em casamento em outubro do mesmo ano.

Carla Diaz riu da revelação ousada da amiga: “Meu Deus! Eu achei que você ia falar uma parada”.

Ao vivo na Globo, depois de pular na piscina, Pocah sugeriu que o seu amado se masturbasse durante esse tempo em que ela está confinada: “Amor, vai com a mão que eu não tô chegando agora, não”.

Antes disso, a cantora assumiu que é viciada em sexo e riu com a confissão: “Eu sou ninfomaníaca. Eu tenho sérios problemas. Quando eu falei que ia vir para cá, [meus amigos] me perguntaram: ‘Como você vai ficar sem isso?’ e eu só falei: ‘Eu vou ficar’”.

Carla, nessa ocasião, aproveitou a deixa para contar que está se segurando muito para se entregar a seu affair:

“Quando o Arthur vem querer visitar outras áreas, eu saio dando tapa porque não dá, não dá para deixar começar. É muita meditação, eu sou igual a você”.

A atriz, quando voltou do paredão falso, fez o seguinte pedido a Arthur: “Arthur, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até a final desse programa?”.

Poucos dias depois, ela acabou protagonizando cenas mais ousadas debaixo do edredom com o instrutor de crossfit.

Confira:

“Amor, vai com a mão que eu não to chegando agora não…” E a @Pocah fez tudo no vivo da TV aberta kkk#BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/HiI4OrcIfr — Kadu Brandão (@Kadu_Brandao) March 17, 2021

“Se eu sair, eu vou dar muito hoje” POCAH, 2021 O gigante acordou pic.twitter.com/t50eMeuTJO — Danilo não é Murilo, ok? (@oidaniloalves) March 17, 2021

