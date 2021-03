BBB 21: Amor de que? Carla quase desmaia, Arthur ignora e internet se revolta

Os fãs do BBB21 se revoltaram com a falta de atitude de Arthur diante do que aconteceu com Carla

Ficantes, ficantes, jogo à parte? Parece que sim, já que Arthur se mostrou calmo, sereno e focado mesmo vendo a sua “amada” passando mal durante a prova do Líder na madrugada desta sexta-feira (12/3).

Os fãs do BBB21 se revoltaram com a falta de atitude do professor de crossfit. “Cara, sei que é uma prova, mas ele nem perguntou: ‘Tá precisando de algo? O que teve?? Meu Deus’”, escreveu uma internauta.

Alguns até comemoram a derrota do brother para Fiuk, que ganhou a disputa junto do sertanejo Rodolfo.

“A Carla Diaz basicamente desmaiou na prova da Gillette e o Arthur, um banana… Ainda bem que o crossfiteiro perdeu DE NOVO para o filé de borboleta do Fiuk. Quero saber o que tem nesses Marlboro que ele fuma”, escreveu outro na rede azulzinha.

Também tiveram aqueles que questionaram sobre o que é o amor para o ficante da atriz, já que ele não esboçou nenhum sinal de preocupação.

“No jogo e no amor? Aparentemente, no jogo não. Carla praticamente desmaiou e Arthur não fez absolutamente nada. What is love?”, disse outro fã. Veja algumas reações:

No jogo e no amor? aparentemente no jogo não. Carla praticamente desmaiou e Arthur não fez absolutamente nada. what is love? #BBB21pic.twitter.com/3sC9vD2UUH — HELLIEL (@citeibrothers) March 12, 2021

Sabia que Arthur era um grande cuzao, mas nem pra se dar o trabalho de perguntar se a menina tava bem, PQP #BBB21 pic.twitter.com/4eOuQRxsPa | Fiuk e Rodolfo | Carla e Juliette | BONDE DOS CANCELADOS | Euliette | Camila e João | diarral | Boa Vista | greys anatomy | LOVE IS Fake — XOÃO 🏳️‍🌈⃤ (@legendarybiitch) March 12, 2021

A Carla nem precisa de um quarto secreto pra saber como o Arthur é, basta olhar pro lado nessas horas… https://t.co/EVkfE1NxpJ — Thaynara OG (@ThaynaraOG) March 12, 2021

(Foto: Reprodução/Rede Globo)

