BBB 21: Arthur desaba com saída de Projota e Carla o consola

Após a eliminação de Projota do BBB 21 com 91,89% dos votos, Arthur foi para o quarto colorido e lamentou a saída do amigo. Ele foi consolado por Carla.

A cena da atriz abraçada ao brother, que estava da cabeça aos pés coberto por um lençol lilás gerou grande repercussão nas redes sociais.

“Mais iludida que eu, só a Carla”, comentou uma internauta no Twitter. Ela vai se arrepender tanto quando sair”, afirmou outro fã do programa.

Posteriormente, Juliette, João e Camilla entraram no quarto.

“Não se feche de novo. Vai ter que se esforçar para não voltar para a zona que você estava antes”, aconselhou Camilla.

Após os três deixaram o local, Arthur disse: “Eu sou o próximo”. Carla pediu para ele não pensar nisso. “Só acho que você tem que relaxar mais”, afirmou a atriz.

“Quando você vê todo mundo que começou jogando com você, vai indo embora, não tem como relaxar, não”, respondeu ele.

(Foto: Reprodução- TV Globo)

