BBB 21: Carla Diaz ouve que faz média e se choca com Viih Tube, Projota e Gil

Até o começo da manhã desta quarta-feira (10), a atriz Carla Diaz já havia utilizado dois cartões que dão direito a acompanhar por duas horas algumas conversas no BBB 21.

Confinada no Quarto Secreto após ser escolhida pelo público em Paredão falso, Carla já se chocou ao ouvir o que disseram Viih Tube, Sarah, Thaís e Gilberto.

Em um dos momentos em que optou por ouvir os papos, Carla viu Viih dizer que ela havia saído por “fazer média”. Gilberto concordou com a colega, o que incomodou a atriz.

Ao ouvir isso, a atriz reagiu. “O que vai ser quando eu voltar para a casa? Uma coisa eu garanto: não vai ter média. Nunca foi média, só coração.”

Não bastasse isso, Viih ainda falou que achava o relacionamento entre Carla e Arthur confuso, e Thaís concordou. “Meio incoerente e confuso”, afirmou. Sarah, então, disse que elas não estavam pensando errado. “Chocada”, emendou Carla.

Outro fato que Carla assistiu e a fez ficar pensativa foi uma conversa entre Gil e Sarah na qual eles diziam que haviam se distanciado de Juliette e criticavam a sister. A atriz até colocou Gil como “falso” em um painel disponível para confabulações no quarto.

Carla ficou incomodada com Projota. Ela descobriu dentro do Quarto Secreto que foi o rapper quem não deixou Arthur imunizar a amada no Anjo. Enquanto Arthur ganhou pontos com ela, Projota foi chamado de hipócrita.

Quem também está bem com Carla são Camilla e Juliette.

Enquanto a primeira especulou que poderia ter sido um Paredão falso e indagou Fiuk sobre a posição dele caso a atriz voltasse, Juliette teve uma conversa sincera com Pocah e falou bem de Carla.

“Nossa, Juliette, por que não viramos melhores amigas antes? Ainda bem que eu não votei nela”, reagiu Diaz.

Carla Diaz foi eliminada, na noite desta terça-feira (9), no

Paredão falso do BBB 21. A atriz teve 62,4% dos votos , confirmando a enquete do F5. Ela deixou a casa chorando. João Luiz teve 28,07% votos, seguido por Caio (8,25%) e Arthur (1,28%) -ao todo foram 62.655.999 votos.

Tiago Liefert anunciou o resultado do falso Paredão e a reação na casa foi de surpresa. Camilla de Lucas e Arthur, com quem ela tem um relacionamento de altos e baixos no reality, choraram muito. “Quero dizer que eu amei estar com vocês. Foi a maior experiência da minha vida. Desculpa se eu magoei, desculpa a minha sinceridade”, disse a atriz ao se despedir da casa.

Ao chegar no Quarto Secreto, Diaz estava muito emocionado e ajoelhou para agradecer a permanência no confinamento da Globo. Ela ressaltou ainda que Camilla de Lucas era sensitiva, porque a influenciadora havia dito que este poderia ser um Paredão falso. “Obrigada”, gritava Carla.

(Foto de capa: Reprodução)

