BBB 21: Equipe de Rodolffo apela a sorteio de prêmios para eliminar Carla Diaz

Carla Diaz e Fiuk foram parar no paredão devido a ser a primeira dupla a desistir da Prova do Líder mais recente do BBB 2021, enquanto Rodolffo foi indicado pelo líder Gilberto.

A equipe do cantor sertanejo, que corre o perigo da eliminação, apelou para uma medida drástica para conseguir mais apoio.

As pessoas que administram as redes sociais do famoso, estão promovendo um sorteio de cinco celulares iPhone e outras cinco caixas de som JBL Boombox.

O smartphone da Apple custa em média R$ 6 mil, enquanto o último prêmio está na faixa dos R$ 2,5 mil.

Viih Tube está fazendo o mesmo sorteio, querendo que seus fãs adivinhem o eliminado da vez e pedindo que os participantes dessa iniciativa sigam a youtuber, o goiano e outros influenciadores seguidos pela organizadora dessa campanha.

Nossa enquete aponta uma disputa acirrada entre a atriz e o cantor, trazendo uma indecisão sobre quem irá sair.

Nessa prévia não-oficial, Fiuk não ganhou uma boa porcentagem, indicando que ele continuará na competição por R$ 1,5 milhão.

A grande polêmica envolvendo Rodolffo nessa semana foi um comentário feito sobre o fato de Fiuk usar um vestido na última festa:

“Como que leva esse menino de vestido pra boate lá em Goiânia, Sarah?”. Ele também causou ao duvidar que Sarah estivesse interessada no filho de Fábio Jr: “Sarah gosta de macho, moço. A Sarah gosta de homem com tipo de homem”.

O ator, na ocasião, rebateu o concorrente: “Eu uso vestido, real. Não zoa com isso aí não. É perseguição? Zoa meu cabelo, zoa minhas roupas… Já deu de fazer essas piadas, né? É 2021, já deu, né?”. O emparedado se defendeu: “Você que entendeu como perseguição. Eu não zoei não”.

