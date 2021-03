BBB 21: Gays assumidos, Gilberto e João tomam atitude contra Rodolffo

Não é de hoje que o BBB 2021 vem sendo palco de declarações polêmicas por parte de Rodolffo contra Gilberto e João Luiz e o público o acusa de homofobia velada e não velada.

Diante da situação, as duas vítimas resolveram se juntar e falar sobre o assunto, quando João afirmou que já não está mais suportando o grupo formado por Rodolffo e seus amigos.

“Não aguento mais a ‘macholândia’”, disparou. “Eu também não. Arthur até gosto muito, Caio até consigo ter [uma boa relação], mas o outro [Rodolffo] é o ‘ranço’”, respondeu o participante.

“Eu tô com muito ‘ranço’”, retrucou João. “Ainda bem que ele não veio falar comigo ontem, se ontem ele soltasse uma piada…”, comentou Gil, citando o Paredão no qual Sarah foi eliminada.

Camilla chegou e perguntou sobre o que eles estavam falando e João respondeu: “A gente estava falando que, dependendo de quem ganhar o anjo, as bichas vão para o monstro”.

“Espero que seja um monstro bem colorido”, brincou Gil. Vale lembrar que, nesta mesma semana, Rodolffo foi chamado de homofóbico ao fazer um comentário sobre João, em companhia com Caio.

O fazendeiro não entendeu e questionou o que Rodolffo disse, mas o cantor disfarça: “Nada não”. Os internautas, então, especulam que o sertanejo disse que João Luiz é “bichinha faiada”, e acusaram o cantor de homofobia.

Porém, outros escreveram que o artista disse “bichinho faiado” ou “bichim faiado”, uma expressão comum e com sotaque do interior. “Gente, Rodolffo chamou João de bichinha mesmo?“, questionou um usuário do Twitter.

“Por que esse vídeo não tá viralizando? Rodolffo falando que o João é ‘bichinha faiada’/ ‘bichinho faiado’. Ele também já usou a palavra ‘defeituoso’ para descrever o Gil. Por que ninguém tá falando disso?”, disparou outro.

Uma terceira usuária defendeu o famoso: “Só entendi ele falando ‘bichinho faiado’ também, heim… Alto e claro. Não acho que ele chegaria a ponto de chamar alguém de ‘bichinha faiada’ no ‘BBB’”.

No final de semana, internautas também acusaram o brother de homofobia após, numa conversa com Viih Tube, ele afirmar que “tinha nojo” da cachorrada de Gilberto.

“Ele acha bonito esse negócio de cachorrada. Eu detesto confusão e gritaria, não gosto desse negócio de cachorrada, de gritaria. Tenho nojo disso. É horroroso o que ele faz, tenho pavor”, disparou o artista.

Na semana passada, ele acabou sendo indicado ao paredão por Gil após fazer um comentário considerado machista para Fiuk. Isso porque o goiano fez uma piada sobre o vestido enviado pela produção para o filho de Fábio Jr.

