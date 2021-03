BBB21: Gilberto confessa crush em Rodolffo: “Lindo de cueca branca”

Economista fez a revelação em conversa com Arthur

Arthur, Gil e Sarah ficaram conversando na área externa do ” BBB 21 ” enquanto aproveitavam os comes e bebes enviados pela produção do “BBB 21”.

Segundo Arthur, o comportamento de Juliette não é um bom entretenimento para o público. O crossfiteiro acha que as desavenças entre Rodolffo e Gil mais interessantes.

“A treta de vocês dois… Eu, lá fora, gostaria de ver vocês dois aqui dentro. Eu gostaria de ver os próximos paredões, as próximas provas”, disse Arthur.

“Não queria brigar com ele. Eu era a fim dele. Ele lindo com aquela cueca branca. Não vou mentir”, disparou Gilberto.

Sarah riu da declaração de Gil e Arthur, que sempre quer todas as atenções para si, disse que ficou com ciúme. “Ele tem um negocinho”, disse Gil, aos risos.

Arthur perguntou se também tem um “negocinho” e deixou Gil aos risos.

“Eu sou uma bicha safada, eu queria o corpo dele nu. Por mais que eu saiba que nunca teria, mas desejar, desejei. Mas não queria votar nele porque tinha um amor verdadeiro também. Mas eu fiz isso por outros motivos, que eu não pude deixar minha safadeza falar mais alto do que eu achava certo ou achava errado. […] Aqui a gente tem que separar a safada que sou eu do Gilberto, que acha que é certo”, finalizou.

